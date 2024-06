Onderwijswethouder baalt van intrekken extra salaris voor leraren in Randstad

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) snapt niet dat het nieuwe kabinet stopt met de regeling om leraren in de randstad extra te betalen. Ze schrijft dat ze er bezorgd over is.

In een brief aan gemeenteraadsleden stipt ze verder aan dat het woord 'lerarentekort' ook niet in het hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat. "Wel zien we dat er wordt bezuinigd op een regeling om leraren in de Randstad een hoger salaris te bieden, terwijl het lerarentekort juist in de Randstad toeneemt waar het in de rest van Nederland afneemt."

"Deze ontwikkelingen baren mij zorgen, maar het maakt mij niet minder strijdbaar", vervolgt Moorman. "Als Amsterdam blijven wij ons onverminderd inzetten op kwalitatief goed onderwijs en gelijke kansen voor ieder kind. Voldoende onderwijsprofessionals spelen daar een onmisbare rol in."

De nieuwe landelijke coalitie schrijft in het hoofdlijnenakkoord juist dat het helemaal niet duidelijk is of de door hen afgeschafte regeling ooit zin heeft gehad. "Deze maatregel betreft het beëindigen van de extra middelen omdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het behoud van leraren niet is aangetoond", schrijven de partijen gezamenlijk.

Het stoppen met de regeling levert volgens de PVV, VVD, NSC en BBB vanaf 2026 jaarlijks 75 miljoen euro op.