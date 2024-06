Door bewoners geplante bloemen moeten weg: "Ik wist niet dat dit slecht is voor jonge bomen"

Afgelopen jaren is op de Nieuwe Herengracht gewerkt aan het herstellen van de kademuren. Hierbij zijn alle oude bomen gekapt, er staan sinds kort wel nieuwe bomen. De nieuwe bomen zijn nog wel wat klein, daarom hebben wat buurtbewoners besloten de boel een beetje op te fleuren met bloemen en plantjes. Maar daar dacht de gemeente anders over, die bloemen en plantjes zijn niet goed voor de jonge bomen en moeten daarom weer weg.

Na drie en een half jaar zijn de buurtbewoners van de Nieuwe Herengracht af van de kadewerkzaamheden. Daar zijn ze heel blij mee, maar ze missen wel iets. ''Het is zo kaal nu de oude bomen zijn gekapt." Bewoner Dic van Duijn heeft een oplossing, hij plaatst samen met zijn buren bloemen en planten in de boomspiegels, "moet je eens kijken, dit is toch prachtig."

De gemeente is er niet zo blij mee. "De bloemen zien er natuurlijk heel onschuldig uit en ik ben het er ook mee eens dat het er hartstikke gezellig uitziet. Maar bij pas aangeplante bomen is het gewoon not done, de boom moet de eerste vier jaar met al zijn reserves en kracht ervoor zorgen dat hij groeit," vertelt Marina van Hameren, bomenexpert van de gemeente. Daarnaast is de aannemer de eerste vijf jaar verantwoordelijk voor de boom en zou de verzekering vervallen indien er in de boomspiegels 'gerommeld' zou worden.