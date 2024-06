Dode man in woning Oud-Zuid blijkt bruut omgebracht: 29 messteken

De man die afgelopen maart levenloos in zijn woning in Oud-Zuid werd gevonden, kwam om het leven door 29 messteken. Een deel van het lemmet van een mes werd in zijn hart aangetroffen. Dat werd vandaag bekend tijdens een eerste inleidende zitting. De 28-jarige Pool Tomasz A., die eind maart werd aangehouden, verklaarde vandaag dat hij de messteken uit zelfverdediging toebracht. Maar het Openbaar Ministerie gelooft dat niet.

Het dna van A. komt overeen met sporen die in de woning werden aangetroffen, zoals bloedsporen aan een ruit en een gordijn in de woonkamer. A. heeft verklaard dat hij eerder al geld naar het slachtoffer overmaakte voor drugs. Hij heeft een aantal nachten in de woning van het slachtoffer overnacht en daar ook met hem drugs gebruikt, nadat hij hem op Amsterdam Centraal tegenkwam. A. zegt dat hij naar Amsterdam was gekomen om werk te zoeken.

De 52-jarige David werd maandag 18 maart dood in zijn woning aangetroffen aan de Balthasar Floriszstraat in Zuid, nadat er geen contact met hem kon worden gekregen. Hij kreeg de woning in Oud-Zuid vorig jaar zomer toegewezen door HVO-Querido, die daklozen en mensen met psychische problemen of een drugsverslaving helpt om hun leven weer op orde te krijgen.

A. vertelde verschillende verhalen over wat er in de woning is gebeurd. In een van zijn verklaringen geeft hij toe dat hij heeft gestoken met een mes. Naar eigen zeggen sliep hij op de bank in de woonkamer en werd hij wakker toen de man waar hij logeerde hem anaal probeerde te verkrachten. Hij zou toen uit zelfverdediging met een mes op hem hebben ingestoken. Maar volgens het Openbaar Ministerie is er geen ondersteunend bewijs voor die verklaring.

Verdachte A. kreeg aan het einde van de zitting het laatste woord. Daarin liet hij de rechtbank weten dat hij na de gebeurtenis in een dal raakte en dat hij van een brug springen als enige uitweg zag. "Ik ben altijd opgevoed dat ik goed moet zijn naar andere mensen", zei hij via zijn tolk. "De situatie was zo traumatisch dat ik zo heb gehandeld."

De zaak gaat verder op 18 september, dan staat de tweede pro forma-zitting gepland.