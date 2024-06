Hoe herken je een drugslab bij de buren? "Meerdere magnetrons zijn wel verdacht"

In een rondreizend nagemaakt drugslab van de gemeente kunnen Amsterdammers zien hoe zo'n werkplaats voor drugsmakers eruit ziet en hoe je het kan herkennen. "Criminelen maken vaak gebruik van normale woningen en winkels om verboden activiteiten uit te voeren", aldus de politie. Er zijn een hoop dingen waaraan je kunt zien of jouw buren stiekem drugs produceren: afgeplakte ramen, de geur van anijs in de straat of een omgekeerde luchtrooster aan de muur.

De politie en de gemeente hopen door middel van het inloopdrugslab dat Amsterdammers de signalen van een lab beter herkennen en vaker aan de bel trekken "Wij behalen de meeste successen door hulp van de inwoners", zegt Jon Warmerdam van Bureau Drugszaken die rondleidingen geeft in de neppe drugslab.

Veel verschillende signalen

Er zijn veel verschillende signalen om alert op te zijn, vertelt Jon Warmerdam. Zo gebruiken cocaïnewasserijen magnetrons om de coke snel te drogen. "Echt niet iedereen met een magnetron is verdacht, maar een woning met meerdere magnetrons is wel verdacht", vertelt hij aan een groep belangstellende Amsterdammers. Maar ook zijn veel beveiligingscamera's voor een ingang van een woning een teken van verdachte situatie.

Ruiken is belangrijk

Geuren zijn een belangrijke rol in het vinden van drugslaboratoria. "Ruik eens aan deze geur", vraagt Warmerdam terwijl hij een zak witte poeder onder iemands neus schuift. "Dit ruikt naar was verzachter", vertelt een bezoeker verrast. "Ja, dat klopt", zegt Warmerdam lachend. Vaak wordt ook wasverzachter gebruikt om de geur van drugs te verbloemen. "Ruik je sterke anijs- of amandellucht, dan kan dat wijzen op de aanwezigheid van XTC", vertelt Warmerdam. Logischerwijs is een sterke geur van wiet een teken van een mogelijke wietplantage, maar het verschilt wel wat je zou kunnen ruiken bij een coffeeshop, aldus Warmerdam. "Het is aardser en sterker van geur."

Afgeplakte ramen en omgekeerde roosters

Een hele duidelijke manier om te zien of er iets illegaals in een woning gebeurd is een omgekeerd rooster, vertelt Warmerdam. "Het rooster is omgekeerd, zodat de geur omhoog gaat". Ook zijn geluiden een duiding criminele activiteiten. Hoor je vaak ronkend of zoemend geluid? Dat kan het geluid zijn van afzuiginstallaties. "Het is natuurlijk wel vaak een combinatie van meerdere signalen", vertelt een agent die ook aanwezig is in het drugslab. "We hopen echt dat Amsterdammers hierdoor echt beter op de hoogte zijn van de signalen". Als je denkt dat er een drugslab in je buurt zit, kun je bellen naar Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of een melding doen bij de politie.

Lees hieronder alle signalen van mogelijke drugslaboratoria en wietplantages: