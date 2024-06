In de keuken van de koning is het 'kapot gezellig': tienduizend maaltijden bereid voor Keti Koti

'Free Heri Heri for all' begon vijf jaar geleden omdat de initiatiefnemers, de zusjes Kip, vonden dat er meer gesproken moest worden over het Nederlandse slavernijverleden. "De aardvruchten: de cassave, zoete aardappel en bananen werden allemaal geoogst op de plantage. Daar is het gerecht ontstaan en in de Surinaamse keuken hebben we daar Heri Heri van gemaakt. En nu eten we het gerecht als we iets te vieren hebben. Zoals maandag met Keti Koti", vertelt Ira Kip.