Almeerders willen auto laden vanuit eigen huis, maar college zegt nee: 'Struikelgevaar en burenruzies'

RPO

In Almere neemt het aantal elektrische voertuigen toe, waardoor er steeds meer vraag is naar laadpalen. Veel Almeerders willen graag hun elektrische auto laden vanuit hun eigen meterkast. Hoewel het college van burgemeester en wethouders in eerste instantie een voorstel zou doen om deze mogelijkheid te onderzoeken, willen ze dit toch niet toestaan. Dat staat in een voorstel aan de raad.

In het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’, heeft het college beloofd de mogelijkheden voor het laden vanuit de eigen meterkast te verbreden. Dit zou betekenen dat er een kabel vanuit de woning, over de stoep naar de betreffende parkeerplaats zou liggen. De gemeente noemt dit verlengde private aansluitingen (VPA’s).

Momenteel zijn VPA’s niet toegestaan in Almere, behalve bij gehandicapten parkeerplaatsen. De gemeente ontvangt regelmatig aanvragen van bewoners die willen laden vanuit hun eigen meterkast, maar deze worden steevast afgewezen.

Burenruzies

Het college heeft verschillende argumenten aangedragen om VPA’s niet toe te staan. Zo verminderen VPA’s de capaciteit om het publieke laadnetwerk uit te breiden.

Het doel is om in 2030 ruim 5.500 openbare laadpunten te realiseren. Een VPA dient slechts één bewoner, terwijl een publieke laadpaal door 20 of 30 gebruikers kan worden gebruikt.

Bovendien kunnen VPA’s struikelgevaar opleveren, omdat particulieren wettelijk gezien geen kabel onder de grond mogen registreren. Dit betekent dat de kabel op of over de stoep zou moeten liggen, wat volgens het college niet veilig genoeg is.

Daarnaast leidde het aanleggen van VPA’s in het verleden vaak tot burenruzies. In 2016 deed de gemeente mee aan een landelijke pilot met VPA’s. Toen werden openbare parkeerplaatsen voor de woning door bewoners onterecht als ‘eigen’ parkeerplaatsen of laadplekken gezien.

Kabelgoottegels

Ondanks het standpunt van het college, hebben de partijen D66, Leefbaar Almere en PVV samen een motie ingediend om het laden vanuit de meterkast toch mogelijk te maken.

Zij stellen voor om kabelgoottegels te gebruiken. Zo’n tegel heeft een uitsparing en een rubber afdekstrip waarin de kabel makkelijk is weg te leggen. De kabel ligt dan niet op de stoep, maar in de tegel.

De partijen benadrukken dat het laden aan een openbare laadpaal meestal duurder is dan vanuit de meterkast. Daarnaast menen ze dat laden met groene stroom vanuit de eigen meterkast kan helpen bij netcongestie.

De gemeenteraad krijgt de kans om tijdens de Politieke Markt op donderdag 27 juni te reageren op het raadsvoorstel van het college en de ingediende motie.