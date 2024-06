Dakloos met een kindje: aantal gezinnen zonder woning neemt sterk toe

Er is sprake van een sterke toename van het aantal dakloze ouders in de stad. Dit constateert hulporganisatie De Straatalliantie: "Vorig jaar kwamen één of twee dakloze gezinnen per maand langs voor hulp. Afgelopen maand waren dat al 32 ouders met 54 kinderen." Dakloze ouders - bijna uitsluitend moeders - die samen met hun kinderen op zoek zijn naar opvang vallen vaker tussen wal en schip, door strengere toegangscriteria in de noodopvang.

Dunya (30) geeft een rondleiding in de kleine kamer waar ze nu een jaar woont samen met haar dochtertje van vier. Rondleiding is een groot woord, want de kamer is klein. Voor het raam staat een eenpersoonsbed naast een kinderbedje. Op het bed liggen knuffels. De kleur roze overheerst. "Echt een meidenkamer hè", glimlacht ze. "Aan die tafel kleuren we en ik lees mijn dochtertje altijd voor als we gaan slapen. Ik probeer de normale dingen te doen die alle moeders doen, maar dan in een kleine ruimte."

Dunya woont in een locatie van Stichting Timon, ergens op een geheime locatie in Amsterdam-Oost. Verdeeld over drie locaties heeft Timon plek voor 27 plekken in de noodopvang. "De vrouwen die hier komen, hebben vaak veel meegemaakt. Ze hebben in hun jeugd onveiligheid gekend in de vorm van seksueel misbruik of huiselijk geweld. Hier kunnen ze even bijkomen en rustig op zoek naar een oplossing", vertelt gedragswetenschapper Ilse Kwint.

Op dit moment verblijven 193 gezinnen in de noodopvang. Twee gezinnen staan momenteel op de wachtlijst. Na de flinke stijging in de bezetting van de noodopvang vanaf 2019, is sinds 2021 een daling ingezet.

Volgens de gemeente is het lastig om een schatting te maken hoeveel dakloze gezinnen op dit moment in Amsterdam verblijven. "Niet iedereen meldt zich bij de hulpinstaties aan. Gezinnen die kampen met (dreigende) dakloosheid, vinden meestal ook (tijdelijke) opvang binnen het eigen netwerk", aldus een woordvoerder.

Die dalende cijfers in de opvang zijn volgens jurist bij de Straatalliantie, Lara Santos, geen reden tot vreugde. "In 2019 zagen we die stijging in de aanvragen voor de noodopvang. Maar in plaats van de oorzaak aan te pakken, zoals de wooncrisis en gedwongen huisuitzettingen op adressen waar kinderen wonen, is toen gekozen om de toelatingscriteria voor de noodopvang strenger te maken. Op die manier komen er minder dakloze gezinnen in aanmerking voor de noodopvang", vertelt ze.

Opvang voor ouders met kinderen is nu alleen beschikbaar voor gezinnen die 'niet zelfredzaam zijn' en langer dan vier jaar in Amsterdam ingeschreven staan. "Dat betekent kort gezegd dat alleen ouders met ernstige psychische problemen worden opgevangen die kunnen bewijzen dat ze vier jaar in Amsterdam wonen. De rest wordt verwezen naar het eigen netwerk om daar te overnachten. In sommige gevallen leidt dat tot onveilige situaties", vertelt Santos.

Volgens Santos staan er hierdoor juist vaker radeloze dakloze ouders op de stoep bij de Straatalliantie: "Vorig jaar kwamen een of twee gezinnen per maand langs. Afgelopen maand waren dat al 32 ouders met 54 kinderen. Het is ontzettend verdrietig."