Amsterdammers aangehouden na beroving, vechtpartij en vernieling in Zandvoort

Vier Amsterdammers zijn gister en eergisteren na meerdere incidenten aan de boulevard in Zandvoort aangehouden. Het gaat om twee verdachten van 17 en een 20- en 47-jarige man.

Bij een buurtsuper was gisteravond een vechtpartij. Een 20-jarige man werd door de politie opgepakt. Ever verderop vernielde een 47-jarige man een bushokje. Dat deed ie in het zicht van de beveiliging, daarom kon hij al snel met de politie mee.

Die dag ervoor, woensdagavond, zijn de twee 17-jarigen aangehouden. Onder bedreiging van geweld werd door hen een Haarlemmer bij het station beroofd.

Overlast

Op warme dagen is het altijd ontzettend druk in Zandvoort. Gemiddeld komen dan rond de 100.000 bezoekers naar het dorp. De afgelopen jaren levert dat veel onrust op. Mensen worden beroofd, mishandeld en bedreigd. De gemeente heeft er veel camera's hangen en er zijn tijdens de warme periode veel extra agenten en handhavers aanwezig.