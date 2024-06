IJtunnel al bijna hele middag dicht door kapotte omroepinstallatie

De IJtunnel richting Noord is al uren afgesloten vanwege een probleem met de omroepinstallatie. Er is een monteur aanwezig.

Het probleem ontstond rond 13.00 uur vanmiddag. Daardoor kunnen de luidsprekers in deze tunnelbuis niet gebruikt worden bij incidenten. "We moeten de tunnel daarom sluiten, het is een voorzorgsmaatregel", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Eerder vanmiddag kwam er al een monteur, maar het lukte toen niet om de omroepinstallatie te repareren. "Er moest een specialist komen", zegt de woordvoerder. De gemeente heeft de hoop dat de tunnelbuis binnen nu en een uur weer open kan.

In omgeving van de tunnel staat het verkeer op meerdere plekken vast. Het gaat onder meer om de Piet Heinkade en de Kattenburgerstraat. De tunnelbuis richting het centrum, in zuidelijke richting dus, is wel open.

Woensdag was de Piet Heintunnel ook al uren dicht. Dat kwam toen door een kapotte glasvezelkabel. De tunnel moest vrij blijven omdat passagiers van de tram bij noodgevallen via de autoweg geëvacueerd moesten worden.