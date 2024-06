Halsema: uitspraken Groot Wassink 'iets te stevig': "We nemen de telefoon uit Den Haag gewoon op"

Burgemeester Femke Halsema vindt de uitspraken van wethouder Rutger Groot Wassink van afgelopen dinsdag in Het Parool, waarin hij zei de telefoon niet te zullen opnemen voor aanstaand asielminister van de PVV Marjolein Faber, 'misschien wat te stevig'. Dat zegt ze in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester. "Als college zijn wij gewoon één. De telefoon moet zeker gewoon opgenomen worden."

Halsema zag het interview met Het Parool de avond voor publicatie, maar wist al langer dat Groot Wassink zijn rol bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaat neerleggen. "Daar heeft hij ons ook goed in meegenomen en hadden wij ook begrip voor."

Het interview met Het Parool noemt Halsema 'net wat ronder'. Maar: "Hij geeft twee signalen af: ik neem de telefoon niet op, maar ik zal ze linksom of rechtsom tegenkomen en met ze praten."

Halsema: "Ik denk dat hij zichzelf ook al heel snel realiseerde dat toen het interview verscheen dat het een iets te stevige uitspraak was. Wat hij vooral bedoelde was dat hij als voorzitter van de commissie niet meer het contact met de minister wil onderhouden."

Ambtenaren

In Het Parool vertelde Groot Wassink dat ambtenaren maar de telefoon moeten opnemen. "Hij heeft het afgelopen woensdag al verduidelijkt en dat hij zelf wel de bestuurlijke verantwoordelijk neemt."

Het college heeft in het reguliere overleg afgelopen dinsdag gesproken over het interview. "De uitspraken in het interview waren misschien wat stevig, maar ik wist door de gesprekken met Groot Wassink zelf en de gesprekken in het college dat er gewoon eenheid van collegebeleid is. Vanzelfsprekend onderhouden wij alle contacten met het kabinet. Wij moeten nauw samenwerken. Het kabinet heeft ons nodig en wij het kabinet. Wij zullen daar gewoon zakelijk en hoffelijk in opereren", zegt Halsema.

Ze besluit: "Als wethouders en college zijn wij gewoon één. De telefoon moet zeker gewoon opgenomen worden." Zelf doet Halsema dat ook gewoon.

Bekijk hieronder het hele Gesprek met de Burgemeester, waarin Halsema ook ingaat op de onduidelijkheid rondom het evenementenbeleid voor volgend jaar, het besluit dat Kamervoorzitter Bosma toch niet naar Keti Koti komt en de dodelijke steekpartij in de Jordaan.