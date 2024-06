Wethouder boos op minister over toestaan meer zomervluchten Schiphol: "Gebrek aan empathie"

"Omwonenden in grote delen van de stad worden komende zomer totaal onverwacht geconfronteerd met veel meer vlieglawaai dan voorzien." Dat staat in een boze brief van wethouder Hesther van Buren (Luchthaven) aan Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ze is allesbehalve blij met de consequenties van de instemming van Harbers om meer vliegverkeer toe te staan.