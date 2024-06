Jan Cremer in sloep naar Zorgvlied, brandweer zorgt voor laatste groet

Het lichaam van de vorige week overleden schrijver en kunstenaar Jan Cremer is vanmiddag per boot naar begraafplaats Zorgvlied gebracht. Op de Torontobrug bij het Amstel Hotel stond de brandweer om hem een laatste groet te brengen.

Vanaf een ladderwagen werd door brandweerlieden een grote straal water omhoog gespoten, waardoor de boot onder een waterboog door voer. Een brug verderop stonden fans van de schrijver met een spandoek en fakkels.

Cremer overleed vorige week op 84-jarige leeftijd. De schrijver is onder meer bekend van zijn roman 'Ik Jan Cremer'. Ook was zijn kunst onder meer te zien in het Stedelijk Museum, maar ook in Museum de Fundatie in Zwolle, het Gemeentemuseum Den Haag en het Groninger Museum.

Cremer is in besloten kring begraven.