Rappend en dansend vieren basisschoolleerlingen Keti Koti Junior

Dansen, zingen en ook nog wat leren. In het Tropenmuseum kwamen de leerlingen van verschillende basisscholen uit Noord en Oost bijeen elkaar om meer te weten te komen over het slavernijverleden. "Dit is de eindviering van de lessenreeks die alle klassen gehad hebben over het slavernijverleden en de viering van Keti Koti."

Dit jaar doen er meer dan 700 leerlingen mee aan de lessenreeks georganiseerd door het NiNsee in samenwerking met de Rode Loper en Noordje. Bij de viering vandaag zelf zijn 550 Amsterdamse basisschoolleerlingen aanwezig. "In de toekomst hopen we dat meer basisscholen uit andere stadsdelen ook mee kunnen doen, hopelijk kan heel Amsterdam mee doen aan deze viering." Creatief verzet Dit jaar was het thema 'creatief verzet,' rondom dit onderwerp hebben de leerlingen een introductie over het slavernijverleden en kunstlessen gevolgd. Zo maakte de leerlingen een Keti Koti-journaal, verschillende kunstwerken en schilderijen met natuurlijke verf. "We leren veel over de martelingen en de donkere kant van het slavernijverleden. Maar de tot slaaf gemaakte hadden veel veerkracht. Die verhalen proberen we ook te vertellen, dat geeft kracht."

Met muziek en dans optredens van Wayamu, Untold en Black Harmony kwam het thema tot leven in het Wereldmuseum. Maandag is het 1 juli. Dan wordt onder andere in het Oosterpark het slavernijverleden herdacht en is de viering van Keti Koti.