Directeur PTA vindt halvering onbegrijpelijk: "Het toerisme en de uitstoot zijn geen argumenten"

Wethouder Hester van Buren is met een pakket aan maatregelen gekomen rondom de zeecruiseschepen. Er mogen over twee jaar bijna de helft minder cruiseschepen aanmeren en in 2035 mogen ze helemaal niet meer in het centrum aanleggen. De directeur van de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) vindt dat de argumenten van wethouder geen hout snijden.

Het eerste argument van de wethouder: er zijn teveel toeristen in de stad. "Er komen drieduizend toeristen op zo'n boot aan en die gaan het centrum in. Dat veroorzaakt veel drukte."

Maar volgens de directeur van PTA, Dick de Graaff is het aantal zeecruisepassagiers op het totaal aantal bezoekers in de stad is minimaal. "Als je ze een rode puntmuts op zou zetten, zou je ze niet terug kunnen vinden in de binnenstad." Daarnaast zou er volgens hem een onderscheid moeten worden gemaakt tussen toeristen en overlast-gevende toeristen. "Het zijn geen passagiers die je over de wallen ziet struinen of in portiekjes plassen. De gemiddelde leeftijd is 52 jaar."

Dat maakt de wethouder niet uit. "Het gaat om de drukte waar we iets aan willen doen. We maken daarin geen onderscheid tussen wie wel en wie niet mag." Daarnaast is het terugdringen van het aantal zeecruises niet de enige maatregel tegen het overtoerisme. "Het is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Daaronder vallen bijvoorbeeld ook de hotels die niet meer gebouwd mogen worden, de maatregelen rondom AirBnb's en de riviercruiseschepen."

Vervuiling

Een tweede argument is dat de cruiseschepen vervuilend zijn. Ook daarom moet het aantal naar beneden, vindt Van Buren. Er komt daarnaast een extra maatregel: de schepen die aanmeren, moeten in 2027 op walstroom aansluiten. Dat betekent dat ze elektriciteit van wal halen, in plaats van de motoren laten draaien om stroom op te wekken. Het is precies die maatregel die er volgens De Graaff voor zorgt dat 'vervuiling' geen argument meer kan zijn om het aantal cruiseschepen terug te dringen naar honderd. "Vanaf 2027 zijn de emissies er niet meer."

Einde PTA

In 2035 wil wethouder Van Buren dat er helemaal geen zeecruiseschepen meer aanmeren in het Centrum. Er wordt onderzocht of de Coenhaven een nieuwe bestemming voor de terminal kan zijn. Daarover willen beide partijen verder nog weinig kwijt, omdat het onderzoek nog loopt. Mocht de Coenhaven uiteindelijk geen optie blijken, stelt Van Buren dat het een mogelijkheid is dat er in heel Amsterdam geen zeecruiseschepen meer welkom zijn.