Weinig vertrouwen in nieuwe kabinet, maar ook weinig begrip voor opstelling Groot Wassink

Deelnemers aan het AT5-panel hebben weinig vertrouwen in het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB dat aankomende dinsdag op het bordes staat. Maar tegelijkertijd er is ook weinig begrip voor de kritische opstelling van GroenLinks-wethouder Groot Wassink, die dinsdag in Het Parool zei zo min mogelijk met het nieuwe kabinet te willen samenwerken, en zelfs een telefoontje van PVV-minister Marjolein Faber niet aan te nemen. Iets wat hij later in de week nuanceerde.

AT5

Het ligt mijlenver uit elkaar: de politieke opvattingen in de stad Amsterdam en die van een groot deel van de rest van Nederland. En dat blijkt ook het onderzoek van het AT5-panel waar 1700 Amsterdammers aan deelnamen. Bijna de helft van de panelleden heeft namelijk geen vertrouwen in het kabinet Schoof. Een kwart geeft ook nog aan 'niet zo veel vertrouwen' te hebben in de nieuwe bewindslieden. "Er zijn te veel partijen betrokken die beloften hebben gedaan die ze niet waar kunnen maken. Dat gaat schuren", aldus een van de panelleden. Een ander denkt dat de plannen misschien niet eens uitgevoerd kunnen worden. "De plannen zijn op hoofdlijnen al vaag, dus de uitvoering wordt zeer lastig." Te verschillend Waar ook heel wat panelleden hun twijfels over hebben zijn de onderlinge verschillen die de partijen met elkaar lijken te hebben, wat ook duidelijk werd tijdens het formatieproces. "De vier partijen zijn te verschillend in hun mening. Het kan alleen mislopen."

Maar waar de een denkt dat die verschillen zonder twijfel gaan zorgen voor een kabinetsval, moet de ander dat nog maar zien. "De uitgangspunten van de deelnemende partijen aan het nieuwe kabinet lopen ver uit elkaar, maar ik geef ze het voordeel van de twijfel", reageert een van de panelleden. Ook al gaf maar een kwart aan dat ze of 'veel vertrouwen' of 'redelijk wat vertrouwen' hebben in het kabinet, klinkt er vanuit het AT5-panel toch ook soms een positief geluid voor het nieuwe kabinet. Een van de leden laat weten dat het kabinet 'democratisch is gekozen en de kans moet krijgen om te regeren'. "Ze moeten niet worden afgeserveerd door de linkse kerk." Verschil met stadsbestuur Wat ook een behoorlijk contrast is, is hoe de coalities eruit zien in Amsterdam en Den Haag. Waar PVV, VVD, NSC en BBB de komende tijd landelijk de dienst gaan uitmaken, bestaat het Amsterdamse stadsbestuur uit de PvdA, GroenLinks en D66. Toch wordt dat verschil minder problematisch gezien dan het vertrouwen in het nieuwe kabinet en is het ongeveer 50/50 hoe de panelleden kijken naar het stadsbestuur en het kabinet.

Sommige panelleden zijn 'bang' dat er door het nieuwe kabinet veel gaat veranderen in de stad. "De angst is er dat er minder geld gaat naar topics die voor randstedelingen belangrijk, zoals cultuur en opvang", aldus een van de antwoorden. Ook een ander panellid ziet de verschillen niet gunstig in. "Alles waar Amsterdam voor staat, tolerantie, empathie en eerlijkheid, zal worden aangevallen." Toch klinken er ook geluiden dat het wel goed gaat komen in Amsterdam. "Amsterdam gaat de 'geitenpaadjes' vinden om de eigen koers te behouden", laat een van de panelleden weten. Een ander denkt dat het verschil er altijd wel is geweest en dat het dus nu ook niet zoveel uit gaat maken. "Amsterdam is altijd al linkser dan Den Haag geweest. We hebben altijd al een ander geluid gehad." Stevige opmerkingen Eén ding is zeker, Amsterdam moet ook gaan samenwerken met het nieuwe kabinet om de eigen plannen voor elkaar te krijgen. Hoe die samenwerking precies gaat lopen, moet de komende periode gaan blijken. Het stadsbestuur heeft in ieder geval wel sinds verkiezingen in november zich meerdere keren hard uitgelaten over de uitslag en het nieuwe kabinet. Zo liet onderwijswethouder Marjolein Moorman weten dat de uitslag 'afschuwelijk' was. "Als ik zie hoe hij (Wilders, red.) mensen in onze samenleving beledigt. Hij is er zelfs voor veroordeeld, tot drie keer toe." En zei ook wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) direct na de verkiezingsdag dat Wilders in ieder geval 'niet zijn premier' zou worden. Of dat soort opmerkingen vanuit het stadsbestuur echt verstandig zijn is ons panel behoorlijk over verdeeld.

Wethouders Marjolein Moorman (Onderwijs), Rutger Groot Wassink (Opvang), Reinier van Dantzig (Wonen) en Sofyan Mbarki (Sport) - AT5 / Luuk Koenen

"Het is tijd om ons uit te spreken en niet normaal te laten worden wat niet normaal is", aldus een van de panelleden. Zo'n 50 procent van ons panel is het met die mening eens en vindt het 'redelijk' of zelf 'heel verstandig' dat het college zich uitspreekt over het kabinet. "Dit soort kritiek hoort de Nederlander veel te weinig. Wat mij betreft gaat het gemeentebestuur nog een stap verder." Toch vindt ruim 40 procent de kritiek juist niet zo handig. Zo vraagt de een zich af 'wat de reactie vanuit Den Haag voor de stad gaat betekenen' en vindt de ander dat het stadsbestuur alleen moet reageren op 'daden die goed of slecht zijn voor de stad'. Telefoon opnemen Waar de panelleden minder verdeeld over zijn, is de opstelling van wethouder Groot Wassink. In een interview met Het Parool liet de asielwethouder weten om samen te werken met het kabinet te weigeren en dat hij niet de telefoon ging opnemen. Ruim 60 procent vond die opstelling niet verstandig. "Je moet juist altijd in gesprek blijven", reageerde een panellid. Groot Wassink reageerde overigens een dag later in de gemeenteraad dat hij wel gewoon de telefoon opneemt als een PVV-minister belt en ook burgemeester Halsema bevestigde dat het stadsbestuur de belletjes oppakt. "De uitspraken in het interview waren misschien wat stevig, maar ik wist dat er gewoon eenheid van collegebeleid is. Vanzelfsprekend onderhouden wij alle contacten met het kabinet. Wij moeten nauw samenwerken. Het kabinet heeft ons nodig en wij het kabinet. Wij zullen daar gewoon zakelijk en hoffelijk in opereren", aldus Halsema.

