Damsko verzamelt goede gesprekken in nieuwe serie Snorder

Iedereen in de stad heeft een verhaal te vertellen, of het nou leuk, spannend, ontroerend of ongelooflijk is. Het programma Damsko verzamelt zoveel mogelijk van deze verhalen van gewone Amsterdammers tijdens autoritjes in de nieuwe miniserie Snorder. Presentator Waldy van Geenen gaat met de auto de stad door om mensen van a naar b te rijden, in ruil voor een goed gesprek.

Haar favoriete Ghanese gerecht is fufu, dat is een soep met als hoofdbestanddeel een brij gemaakt van cassave en bakbananen. Ze maakt het elke zaterdag, omdat het nogal wat werk in gaat zitten. Ook weidt ze uit over de zogeheten Light soup uit Ghana. Een belangrijke groente in dit gerecht is de groente antroewa. Een bekende groente onder Surinamers. Georgina beweert dat de Ghanese variant lekkerder is dan die uit Suriname. Die zou namelijk niet zo bitter zijn.

In de eerste aflevering is de Ghanese Georgina de allereerste klant in de Snorder. Ze komt net van de Dappermarkt en heeft boodschappen gedaan voor het avondeten. Tijdens een kort ritje naar huis op Zeeburgereiland, vertelt ze over haar kookkunsten.

De tweede klant in de snorder is Sicco. Hij is op weg van de Constantijn Huygensstraat naar de Wibautstraat voor een overleg met zijn directeur. Hij is werkzaam bij de gemeente en is er interim vastgoedmanager. Zelf is hij voormalig Amsterdammer. Hij woonde jaren in de stad, maar is al een tijd terug na het krijgen van zijn eerste kind vertrokken naar Castricum.

Als hij de vraag krijgt of hij de stad mist, wordt het even stil. Hij mist de reuring vertelt hij. 'In Limmen gaan om acht uur de luiken dicht.' Met weemoed denkt hij terug aan zijn uitgaanstijd in Amsterdam. 'Ach dat is dertig kilo geleden, maar ik ging vaak naar het Rembrandtplein, dansen in de Roxy of de Mazzo.'

Zijn muzieksmaak is wel veranderd sinds die tijd. 'Ik ben niet iemand die blijft vasthouden aan Bowie of The Stones. De Stones vind ik een beetje zielig. Dan ben je tachtig en dan sta je nog steeds gek te doen. Nee je moet jezelf telkens weer opnieuw uitvinden.' Sicco heeft zichzelf opnieuw uitgevonden door oude Soul-muziek te ontdekken. 'Niet zozeer Marvin Gaye, dat vindt iedereen goed, maar Tammi Terrell of de oude Diana Ross. The Boss van Diana Ross draai ik in de auto, daar word je toch gewoon vrolijk van.'

De serie ‘Snorder’ is onderdeel van het programma Damsko.