Struikelsteen voor oudste Nederlandse Holocaustslachtoffer (102): Klara Borstel-Engelsman

Bij de plaatsing van deze 2500e steen waren ook nabestaanden van Klara aanwezig. Bijzonder, want vóór de aanvraag van de steen wisten zij niet dat zij familie waren. "Ik had nog nooit van Klara gehoord en dan kom je er dus achter dat je nabestaande bent van iemand die op 102-jarige leeftijd nog vermoord moest worden", vertelt Dop van Ulzen. Na een zoektocht in de archieven en via hele oude nieuwsberichtjes kwamen zij stukje bij beetje achter het opmerkelijke verhaal van Klara.