Verkeer in straten rond A10 Zuid muurvast vanwege werkzaamheden

Ruim een halfuur in de auto om te doen over een afstand van een kleine 3 kilometer. Wie 'rijdt' door de straten rond de A10 Zuid kan het vandaag overkomen. De wegen staan muurvast vanwege de werkzaamheden, en de files ontwijken lijkt niet echt mogelijk.

Rond 17.30 uur geeft de ANWB-verkeersinformatie een donkerrood beeld voor wie in Zuid en Nieuw-West nog de auto moet pakken. Op de meeste wegen staat een rode pijl voor files en routebeschrijvingen rekenen behoorlijk wat extra tijd op de rit.

Tipgevers laten aan AT5 weten dat het de hele dag zo'n chaos is. Vooral rond het Delflandplein en het Hoofddorpplein. Beide pleinen liggen in de buurt van de op- en afrit naar de A10 Zuid, die op het moment geblokkeerd is vanwege de werkzaamheden aan knooppunt De Nieuwe Meer. Een van de tipgevers laat weten dat hij vanochtend bijna 50 minuten deed om vanaf het Haarlemmermeerstation naar het Hoofddorpplein te komen. "Echt een theaterstuk dit."