De hele dag geen treinen op Centraal: "Dit hebben we nog nooit meegemaakt"

Bij de NS en ProRail hebben ze het nog nooit meegemaakt: een hele dag geen treinen op Amsterdam CS. Vanwege werkzaamheden is het vandaag de realiteit, maar van een chaotische dag op het station was geen sprake. De meeste reizigers leken ervan op de hoogte te zijn, op een paar toeristen na.

Daarom is CS, normaal gesproken toch een van de drukste plekken in de stad, verlaten op deze zaterdag. Dat merkt een bedrijfsleider van de pizzatent op het station ook. Normaal gesproken is de zaterdag een van de drukste dagen. Nu heeft hij rond lunchtijd - op een paar pizzapunten na - nauwelijks iets verkocht.

"Rijden er helemaal geen treinen vandaag?" Drie Australische toeristen die van plan waren om de trein naar Brussel te pakken, denken heel even dat ze in de maling worden genomen. Maar wanneer ze hun reisapp openen, staat het er echt.

"Normaal gesproken gaan die pizza's er veel sneller doorheen", vertelt de man in een lege zaak. "Dan zie je ons ook constant bakken." Hij kijkt naar de gevulde vitrine: "Deze pizza's moet ik waarschijnlijk weggooien."

Dat er een hele dag geen treinen door het grootste station van de stad rijden, is uitzonderlijk, zegt Harro Homan, regiodirecteur Randstad bij ProRail. "Dit is een unieke situatie. De hele spoorsector heeft zoiets de afgelopen decennia niet meer meegemaakt."

Mega-project

Er zijn wel vaker werkzaamheden op stations en het gebeurt ook vaker dat er daardoor treinen uitvallen, maar meestal rijdt een groot deel van de treinen dan gewoon door. Vandaag kan dat niet, omdat de treinbeveiliging buiten werking gezet moet worden. Die treinbeveiliging, die bestaat uit apparatuur uit de jaren 50, zorgt er normaal gesproken voor dat treinen over een spoor kunnen rijden zonder dat ze op elkaar kunnen botsen.

Centraal Station wordt op dit moment grondig aangepakt. De werkzaamheden op het station zijn al bijna twee jaar bezig en de verwachting is dat ze pas in 2030 zijn afgerond. Of we ergens in de komende zes jaar nog zo'n weekend zonder treinen kunnen verwachten? Prorail-directeur Homan denkt van niet. "Maar er zullen wel weekenden zijn waarin er hard gewerkt wordt. Dat zullen reizigers ook merken in de treindienst. Dus het is echt het advies aan iedereen die via Amsterdam CS wil reizen: raadpleeg de app."

Laptop mee

De bedrijfsleider van de pizzatent moet vandaag en morgen nog even doorbijten. "Voor vandaag heb ik het personeel naar huis gestuurd. En ik heb m'n laptop bij me, dan kan ik nog een beetje administratie doen als ik me verveel."

De Australische toeristen die vandaag naar Brussel wilden, verwachten dat ze hun plannen aan moeten passen. "Misschien moeten we een dagje langer blijven. Ik weet het niet."

De meeste reizigers konden vandaag wel op een andere manier op hun bestemming komen. Daarvoor werden er onder meer extra bussen ingezet. Volgens het GVB is het wel druk in de rest van het openbaar vervoer. Naar verwachting gaat een deel van de treinen morgen weer rijden, al zijn het er dan nog een stuk minder dan normaal.