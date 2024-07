Dit kun je doen en zien tijdens Keti Koti in Amsterdam

Het is Keti Koti, de dag waarop Nederland de slavernij herdenkt en de afschaffing ervan viert. Naast de Nationale Herdenking Slavernijverleden en het Keti Koti Festival is er nog genoeg te doen in de stad vandaag.

Vooraf aan de slavernijherdenking in het Oosterpark, is er eerst de jaarlijkse Bigi Spikri. Het is een kleurrijke optocht vol traditionele kleding die de start van Keti Koti tekent. Bigi Spikri betekent 'grote spiegel' en is een Surinaams begrip. Tijdens een jaarlijkse parade in Suriname liepen de uitgedoste mensen langs de winkeletalages van Paramaribo. De etalageruiten dienden als grote spiegels, waarin zij zichzelf konden bewonderen.

De optocht begint om 11.00 uur bij de Stopera en eindigt in het Oosterpark. Er is ook een optocht die vanaf het Amstelstation naar het park loopt, ook deze begint om 11.00 uur. De Nationale Herdenking Slavernijverleden begint daarna om 14.00 uur. AT5 zendt de herdenking live uit.

Museumplein

Natuurlijk is er ook dit jaar weer het Keti Koti Festival. Vanwege de verwachte drukte wordt dat niet in het Oosterpark gehouden, maar op het Museumplein. Er is muziek, theater en meer dan honderd kramen met onder andere eten. Het festival start vanaf 13.00 uur en duurt tot 23.00 uur, de toegang is gratis.

Voor het eerst dit jaar vindt ook het festival Zuidoost Beseft plaats in het Nelson Mandelapark met live muziek en ruim dertig marktkraampjes. Het festival begint om 16.00 uur en ook hier is de toegang gratis.

Dan vindt vandaag ook nog de tweede dag van het Keti Koti Dialoogfestival plaats in de Muiderkerk. Door middel van een gestructureerd gesprek kunnen deelnemers persoonlijke ervaringen, herinneringen en gevoelens uitwisselen over de hedendaagse gevolgen van het slavernijverleden. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.

Nog veel meer te doen

Maar naast de bekende optochten en festivals, is er nog veel meer te doen tijdens Keti Koti. Zo kan je het gerecht Heri Heri gratis halen op verschillende locaties in de stad, waaronder het Rijksmuseum en in het Paleis op de Dam. Het gerecht is ontstaan uit wat werd verbouwd en gegeten door de tot slaaf gemaakten. Het bestaat uit zoete aardappel, cassave, bakbanaan, bakkeljauw en ei. Alle locaties waar je heri heri kan halen zijn hier te vinden.

Wie heri heri gaat halen in het Paleis op de Dam, kan ook blijven voor een gratis rondleiding. De rondleiding belicht de sporen van het slavernijverleden in het imposante gebouw. Het Paleis is namelijk deels bekostigd met de inkomsten van overzeese handel en slavernij.

Een ander museum waar je gratis een kijkje kan nemen ter gelegenheid van Keti Koti is het Amsterdam Museum. Er zijn verschillende activiteiten te doen, waarna je ook het museum gratis mag bezoeken. Er is een poeziëworkshop, een lezing over het koloniale verleden en een stuk van acteur en theatermaker Anton de Bies over verzetsheld Tula. De toegang is gratis, maar je moet je wel van tevoren aanmelden.