Zwitserland schakelt titelverdediger Italië uit: "Nu een lekkere pizza eten om dit te vergeten"

Italië - de kampioen van het vorige EK - is verslagen door Zwitserland. Het Italiaanse personeel van een pizzeria in het Centrum keek met een schuin oog de wedstrijd. Alle ingrediënten voor een overwinning waren er voor het Italië en het personeel was positief ingesteld, maar het mocht niet baten. "Jammer, en nu door met werken."

Enkele minuten voor aanvang van de wedstrijd was de spanning voelbaar. "Ik hoop dat we doorgaan naar de volgende ronde", zegt de in Puglia geboren Vicenzo Pampillonia. Met de achtste finales is het nu menens: wie wint, gaat door en wie verliest, mag inpakken.

"We kunnen er maar beter niet over praten", zegt een van de pizzabakkers nadat de Zwitsers hun tweede doelpunt maken. Wel zegt hij er snel achteraan: "Het is nog niet klaar. Het kan nog!"

Italië naar huis

En dan is de wedstrijd voorbij, met een eindscore van 2-0. Italië ligt daardoor uit het EK, maar veel tijd om de teleurstelling te verwerken is er niet voor het personeel. Die gaan snel over tot de orde van de dag. Vicenzo: "We gaan een lekkere pizza eten om dit te vergeten."