Drie gewonden bij steekpartij op Zeeburgerdijk

Bij een steekpartij op de Zeeburgerdijk in Oost zijn zaterdagnacht drie personen gewond geraakt. Twee van hen hebben steekwonden opgelopen, bij de derde persoon is de toedracht van het letsel nog onduidelijk.

Agenten gingen rond 04.00 uur af op een melding van een steekpartij op de Zeeburgerdijk. Daar trof de politie twee personen aan met steekwonden. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een derde persoon heeft ook verwondingen opgelopen aan het gezicht, maar het is nog onduidelijk of deze zijn veroorzaakt door een steekwapen. Deze persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog geen verdachte is aangehouden.