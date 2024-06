De Spot: Harry uit De Pijp is de enige in de Benelux die antieke kachels repareert

Verstopt tussen rijen woonhuizen zit in de Govert Flinckstraat de zaak van Harry verstopt. Eenmaal binnen lijk je wel te zijn beland in het lab van een gekke wetenschapper, met oude metalen gedrochten in alle vormen en maten, aan alle kanten van de gigantische werkplaats die hij er heeft. Gek is ook een beetje wat Harry van Gennip is, van antieke kachels om precies te zijn. Als hij er eenmaal over begint te praten, houdt hij namelijk niet meer op.

"Hier zit nieuw plaatstaal in, dat heb ik vervangen en nu moet ik allen nog nieuw mica toevoegen." Harry is bezig met het repareren van een oude houtkachel ter grootte van een kleine oude tv. Hij heeft hem helemaal opgeknapt en alleen het raampje, waardoor straks het brandend hout te zien zal zijn, moet er nog in."'Kijk het mooie van dat mica is, het is geen glas en je kan het dus gewoon buigen."Vernuftig knipt hij het op maat en schroeft het straks in het deurtje.

Het is een van de tientallen, misschien wel honderden kachels die Harry in zijn werkplaats heeft staan. Vijfenveertig jaar terug 'rolde' hij de antieke kachels in, zoals hij zelf zegt. Vanwege de woningnood kon hij moeilijk aan woonruimte komen in de stad. Toen hij uiteindelijk een oud winkelpand kon kopen, moest hij de oude spullen erin erbij kopen. "Zo verkocht is dus op een oude veiling een platte buiskachel en ik dacht ineens 'Harry dit is handel'."

Sindsdien reist Harry Europa door op zoek naar oude kachel om op te kopen en te repareren. Het vak is enigszins uniek, er is niemand in de wijde omtrek die dit werk doet. "In de hele Benelux ben ik in elk geval de enige. In Denemarken zaten er wat mensen die het ook deden, maar meer niet."