Einde van theater Het Betty Asfalt Complex: "We zijn geen Biden; je moet op tijd stoppen"

Na 35 jaar komt er een einde aan theater Het Betty Asfalt Complex. Het is al die jaren gerund door Paul Haenen en Dammie van Geest, die beiden bijna de tachtig aantikken. Nu draagt het duo het stokje over aan het collectief De Theatertroep. Vanaf vandaag heet het theater aan de Nieuwezijds Voorburgwal 'De Richel'. "Ze gaan hier wat jeugdig elan brengen."

Echt weemoedig zijn de heren niet. "Afstand nemen gaat stap voor stap", zegt Haenen. Hij is zich al langer aan het voorbereiden op het afscheid. "We zijn geen Biden; je moet op het juiste moment stoppen. Maar het gaat wel wennen zijn, zeker voor Dammie denk ik." Volgens Haenen was Van Geest dag en nacht bezig met 'Asfalt'. "Zelfs op vakantie keek hij hoe het met de kaartverkoop ging en of er geen problemen waren. De spanning ga je misschien wel missen, hè, Dammie?" Van Geest: "We moeten nog maar zien of ik de komende maanden in een zwart gat val."

Het stel zou eindeloos kunnen praten over wat ze hebben meegemaakt bij Asfalt. Een beetje snel natte vingerwerk, maar volgens hen hebben ze waarschijnlijk meer dan zevenduizend voorstellingen in hun theater gehad de afgelopen 35 jaar. Het fijne was, zegt Haenen, dat ze zelf konden bepalen wanneer ze iets programmeerden. "Schreef ik zelf een stuk, dan kon ik het de week erna uitvoeren. Nu moet ik vriendelijk gaan vragen of er plek is."

Vertrouwen is er wel in de Theatertroep. "Het is een collectief van zes, allemaal dertigers die wel wat jeugdig elan gaan brengen", zegt Van Geest.

Tournee

"Het gaat wennen zijn, maar ik ben ook opgelucht", zegt Van Geest. Want eigenlijk blijft het 'allerleukste deel' van hun baan nog over. Haenen "We blijven gewoon theater maken. We zijn in december hier in Het Betty Asfalt Complex en we gaan op tournee."

Woensdagavond speelt de Theatertroep hun eerste voorstelling in theater De Richel.