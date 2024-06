Rai vol MagicCon-fans: "Twee maanden aan dit kostuum gewerkt"

Elfen, vampieren en zelfs een soort dinosaurus-ridder: wie dit weekend rondom de RAI was, heeft ze misschien wel zien lopen. Het zijn bezoekers van het internationale MagicCon. Een driedaags evenement voor liefhebbers van het fantasy-kaartspel Magic the Gathering. Fans van over de hele wereld kwamen erop af, sommigen gekleed in extravagante kostuums.