PvdA-raadslid constateert: veel meer vliegtuigen dan normaal boven Zuidoost

PvdA-raadslid Farley Asruf, die in Zuidoost woont, heeft op X aandacht gevraagd voor de vliegtuigen die over het stadsdeel heen vliegen. Volgens hem zijn het er duidelijk meer.

Bij een video van een van de vliegtuigen schrijft hij spottend 'rustige zomer...'. Als een twitteraar reageert dat hij dan maar buiten de Randstad moet gaan wonen schrijft hij: "Ja, dit is nieuws. Normaal gesproken krijgen we ook vliegtuigen over ja. Maar het zijn er nu veel meer!"

Extra geluidsoverlast

Asruf wijst erop dat er deze zomer zo'n 10.000 extra vliegbewegingen op de Buitenveldertbaan zijn. "Het gaat deze keer om éxtra geluidsoverlast voor verschillende buurten in Amsterdam", schrijft hij.

Wethouder Hester van Buren (Luchthaven), zelf ook PvdA'er, stuurde vrijdag nog een kwade brief naar minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. Ze schreef onder meer dat de Amsterdammers die zelf niet op vakantie kunnen veel last hebben van de extra geluidsoverlast.

Onderhoud

Het toegenomen aantal vluchten werd pas deze maand bekend. De reden is onderhoud aan het landingssysteem van een andere baan, de Zwanenburgbaan. Dat dat aangekondigd werd door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zonder dat er verontschuldigingen werden aangeboden noemde Van Buren een 'gebrek aan empathie'.

Vliegtuigen die de Buitenveldertbaan gebruiken om te landen, vliegen relatief laag over buurten als Venserpolder en Ganzenhoef. Ook inwoners van Amstelveen hebben er veel last van. Als de baan eenmaal in gebruik is, komt er elke twee of drie minuten een nieuw vliegtuig over.