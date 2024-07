Kamperfoelieweg krijgt nieuw asfalt: ''Spoorvorming zorgde voor gevaarlijke situaties''

In Het Verkeer gaan we langs bij de werkzaamheden op de Kamperfoelieweg. Op een aantal plekken moet hier het asfalt vervangen worden. Omgevingsmanager Wouter van Velzen legt uit hoe ze te werk gaan en waar het verkeer rekening mee moet houden.

De eerste laag van het nieuwe wegdek is aangebracht als we op de bouwplaats aankomen. ''Vandaag gaan we aan de slag met de bermen en morgen krijgt dit gedeelte van de Kamperfoelieweg de laatste laag asfalt'', vertelt één van de werkmannen.

Dat de weg opnieuw geasfalteerd moet worden is vanwege de veiligheid voor het verkeer. ''Er bleef op de weg veel water liggen door spoorvorming. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan'', legt Van Velzen uit. Het werk is opgedeeld in vier fases. ''Per fase gaan we de hele asfaltconstructie opbreken. Nieuwe bandenlijnen zetten en dan de asfaltconstructie opnieuw aanbrengen.''