In de zomer slaan inbrekers vaker hun slag: "Via de achterdeur kwamen ze binnen"

De zomervakantie staat voor de deur, dat betekent dat we naar het park of het strand vertrekken. Ook staan deuren en ramen vaak open wat het risico op inbraken verhoogt. In Amsterdam Informeert spreken we Hette, hij is onlangs slachtoffer geworden van een inbraak.

Quote "Het is vervelend dat een vreemde in je huis is geweest, terwijl je kind boven ligt te slapen." Hette, slachtoffer inbraak

Hette uit de van der Pek buurt in Noord is recent slachtoffer geworden van inbraak. "Via de achterdeur kwamen ze binnen, die was niet op slot. Ik was boven met mijn zoontje in de weer," vertelt Hette. "Echt onveilig voel ik me nu niet per se. Maar het onbezorgde is er wel vanaf." Wel vertelt hij dat ze extra veiligheidsmaatregelen zullen gaan treffen thuis, waaronder het ophangen van een videodeurbel.

Jasper van Leeuwen, adviseur Openbare Orde en Veiligheid - AT5

Quote "Het risico op inbraak is hoger in de zomer omdat dan vaak ramen en deuren open staan." Jasper van Leeuwen - adviseur Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Amsterdam

Jasper van Leeuwen is adviseur Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Amsterdam. Van 8 t/m 19 juli voert de gemeente de campagne 'Maak het inbrekers niet te makkelijk'. Via digitale muppi's in de stad, social media en huis-aan-huis folders proberen ze Amsterdammers bewust te maken van het risico van inbraak in de zomermaanden. "Het risico op inbraak is hoger in de zomer omdat mensen dan vaak hun ramen en deuren open hebben staan," vertelt Van Leeuwen.

Extra maatregelen Jaarlijks is het aantal inbraken in Amsterdam de afgelopen tijd flink gedaald. Het aantal woninginbraken daalde van 6647 inbraken in 2013 tot 1767 in 2023, blijkt uit onderzoek van de Gemeente Amsterdam. Toch wordt er dagelijks nog 5 tot 6 keer ingebroken. Er zijn verschillende maatregelen die Amsterdammers kunnen nemen om de kans op inbraak te verminderen. "Doe altijd je deur op slot en ramen dicht, ook als je maar even weg bent en zorg dat er geen waardevolle spullen in het zicht staan," tipt Van Leeuwen.