Damsko aflevering 43: Cruijff & keuzes

In de nieuwe aflevering van Damsko maken we een reis naar het verleden. We kijken terug op het ontstaan van een unieke sportzaak in de stad, we beleven de eerste date van een ouder stel en halen herinneringen op aan het opgroeien in een klein stadje in het binnenland van Brazilië.

In de rubriek De Spot staan deze week Guno en Rob, eigenaars van Smit Cruijff Sportspecialisten, misschien wel de bekendste sportzaak uit de stad. Zij namen de zaak ooit over van de broer van Johan Cruijf en proberen op dezelfde voet door te gaan. Het is niet makkelijk voor ze, omdat ze als kleine sportwinkel bij grote merken tegenwoordig vaak achter het net vissen met nieuwe sportcollecties. In de nieuwe serie Snorder scoren we een ritje van de Dappermarkt naar Amstelveen. Mary en Cees zijn al vierenvijftig jaar getrouwd en halen in de snorder herinneringen op aan hun eerste ontmoeting, afspraakje en hun huwelijk. Het feit dat ze ook voor de kerk getrouwd zijn, had van Mary achteraf niet zozeer gehoeven. Maar dat is 'iets wat je gewoon deed' volgens haar.

In de rubriek De Kaart vertelt de Braziliaanse Oedipus over de ingewikkelde relatie die hij heeft met zijn geboorteplaats. Het toen nog kleine dorpje genaamd Quixeramobim wist niet goed om te gaan met homoseksualiteit, het was daarom ook lastig voor Oedipus uit de kast te komen. Zijn moeder zei hem met tranen in de ogen dat hij zichzelf kon zijn zolang hij het maar thuis deed bij haar, want ze wist niet hoe de reacties van buiten zouden zijn. Nu kijkt hij er met gemixte gevoelens op terug, want hij heeft ook fijne herinneringen aan het dorp van toen hij klein was. Alle afleveringen van Damsko zijn hier terug te zien.