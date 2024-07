Roeptoetermannen op Centraal Station: "Beetje ouderwets, maar ook persoonlijk contact"

Wellicht heb je de roeptoetermannen op Centraal wel op een verhoging zien zitten of heb je hun aanwijzingen door de gangen en op de sporen gehoord. Vanwege de verbouwing op het station worden zij tijdelijk ingezet. "Vanuit een goed zichtbare verhoging geven we mensen informatie over wanneer de treinen gaan en waar ze vertrekken", vertelt roeptoeterman Jorrit ter Braak aan AT5.

"Voor beide uitgangen en overstappen loopt u door naar de eerstvolgende trappen", klinkt het echoënd door de stationshal. Martin Middelbos en roeptoeterman weet er alles van. "Het is een beetje ouderwets, de oude stadsomroeper, maar ik denk dat het juist wel weer van deze tijd ook is"', legt hij uit. "Dat mensen weer een beetje persoonlijk contact willen, we willen juist persoonlijk de weg gewezen worden."

Quote "De ene keer pak ik Engels, de andere keer pak ik Nederlands, maar ook een andere volgorde" Martin Middelbos - Roeptoeterman

En of dat omroepen niet wat saai wordt en veel van hetzelfde? "Nou, nee. Je kunt er wel een beetje variatie in brengen. De ene keer pak ik Engels, de andere keer pak ik Nederlands, maar ook een andere volgorde. Vanuit de hoofdingang improviseert roeptoeterman Ter Braak zelfs in het Spaans voor een groep toeristen. Middelbos probeert ook af en toe de interactie op te zoeken. "Als het maandagochtend is en mensen weer naar hun werk moeten, en dan toch die glimlach komt. Dat is toch helemaal fantastisch!", lacht hij.

