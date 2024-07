Homokroeg ziet af van aangifte na vernielde vlag: "Liever met daders in gesprek"

Want vóór afgelopen zaterdagochtend, toen twee mannen een regenboogvlag met houder en al van de gevel sloopten, hebben ze bij de Dirty Dicks en de Eagle, twee fetishkroegen vlak naast elkaar in de Warmoesstraat, eigenlijk zelden trammelant gehad. Philips denkt wel te weten waarom: "We zitten hier een beetje anoniem." De naam van de kroeg staat enkel op een bescheiden bordje boven de voordeur, die bovendien altijd gesloten is. "Je moet aanbellen, anders kom je er niet in. Dat is ook om gedoe te voorkomen."

Een interview op camera? Erik Philips, bedrijfsleider bij de Dirty Dicks, moet er even over nadenken. Na een paar minuten gaat hij toch overstag. "Als het maar geen zielig verhaal wordt."

"Is het baldadigheid, of is het echt tegen de gemeenschap? Ik weet het niet"

En ook de clientèle van de Dirty Dicks, een kroeg aan de pittige kant van het spectrum van de Amsterdamse homohoreca, speelt een rol. "We zijn een wat ruigere mannenbar, voor leer- en fetishliefhebbers. Stevigere types, daar doe je niet zo snel iets tegen. We bestaan 45 jaar en hebben dit nooit eerder meegemaakt."

Baldadigheid of homohaat

Al met al was de gescheurde vlag, die Philips en zijn collega's afgelopen zaterdag vroeg in de ochtend aantroffen op straat, een onaangename verrassing. "Ik was wel echt boos, maar ik wil het wel relativeren. Is het baldadigheid, of is het echt tegen de gemeenschap? Ik weet het niet."

Samen met de eigenaar is ook besloten om geen aangifte te doen van de vernieling, ook al is er bewijs genoeg. Een melding bij de politie volstaat. "We willen wel dat het meegenomen wordt in de statistieken. Maar aangifte, nee. En dat de jongens dan gestraft worden? Zo staan wij er niet in."

Mochten de mannen berouw hebben, dan staat de deur in de Warmoesstraat voor ze open. "Ze mogen hun excuses aanbieden. Het liefst ga ik in gesprek met deze jongens. Want: why?"