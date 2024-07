Eigen goal zorgt voor uitschakeling van België op EK: "Morgen ben ik voor Oranje"

Belgische voetbalfans verzamelden zich gisteravond bij Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond voor het EK-duel tussen België en Frankrijk. Maar na 84 spannende minuten en veel gemiste kansen slaagden de Fransen erin om op een 1-0 voorsprong te komen. En nog wel via de knie van oud-Ajacied Jan Vertonghen. België kwam er niet meer van terug en werd zo officieel uitgeschakeld.

Belgische biertjes en Vlaamse frieten in overvloed op het terras van de horecagelegenheid. Toch mocht dat helaas niet baten. De eerste helft verliep rustig met 0-0 als tussenstand. Ondanks dat Frankrijk veel in de aanval was hielden de Belgen nog hoop.

Met nog maar 6 minuten op de klok slaagde Frankrijk erin om het goal te maken die hen naar de kwart finales van het EK brengt. Niet zomaar één, een voorzet die via Belg Jan Vertonghen het eigen doel in vloog. Het terras druppelt al snel leeg en nog een paar verslagen Belgen blijven zitten: "Echt heel slecht, vanaf morgen draag ik Oranje."