Veel vliegherrie rond Amsterdam deze zomer, dit is waarom

Slapen met de ramen open of genieten van het zonnetje op het balkon. Amsterdam vreest voor het bederven van de zomer nu Schiphol onderhoud pleegt aan de Zwanenburgbaan. Daardoor wordt er namelijk meer gevlogen over Amsterdam. Maar waarom moet dat eigenlijk nú?

Een Boeing 787-10 Dreamliner van KLM stijgt op vanaf de Buitenveldertbaan van Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Luchthavenwethouder Hester van Buren van gemeente Amsterdam heeft namens het college van burgemeester en wethouders via een brief aan minister Mark Harbers (Infrastructuur) laten weten dat zij ‘teleurgesteld’ is over de werkzaamheden aan de Zwanenburgbaan deze zomer.



De Amsterdamse wethouder schetst in haar brief een scenario voor komende zomer met 10.000 extra vliegbewegingen op de Buitenveldertbaan en 1000 extra op de Schiphol Oostbaan. "De ramen moeten dicht, de tuin blijft ongebruikt", schrijft ze. En die aantallen kloppen, aldus Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL).

Lees ook Schiphols Zwanenburgbaan en landingssysteem maanden in onderhoud: dit ga jij ervan merken

Vanaf 17 juni voerde Schiphol inderdaad het jaarlijkse onderhoud aan de baan uit, wat inhield dat er waar nodig reparaties aan het asfalt en de markeringen werden uitgevoerd, de bekabeling werd gecontroleerd en de regenwaterafvoer doorgespoeld. Het onderhoud is nodig om de veiligheid te kunnen waarborgen. De werkzaamheden zijn inmiddels volgens planning afgerond en vanaf maandagochtend is de Zwanenburgbaan weer open. Toch zal de baan veel minder worden ingezet dan gebruikelijk. Dat heeft te maken met de nog lopende renovatie van het landingssysteem (ILS) dat Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) doet. Piloten gebruiken dat landingssysteem om vliegtuigen in een optimale koers en daalhoek af te dalen richting de baan. Waarom kan het niet in de winter? Er is een strakke planning voor het onderhoud aan de banen. Er zijn in totaal zes start- en landingsbanen op Schiphol. Elk jaar gaat één van de banen in 'groot onderhoud', zo was de Kaagbaan eerder dit jaar aan de beurt waardoor er een ruim negen weken geen gebruik gemaakt kon worden van de baan. Tussendoor wordt er ook kortdurend regulier onderhoud gedaan.

Lees ook NH Airtime: Waarom de ene buurman gek wordt van vliegtuigen en de ander niet