Megabatterijen moeten stroomnet ontlasten, maar staan ook op wachtlijst

In Flevoland staan 23 partijen op de wachtlijst bij netbeheerder TenneT om stroom terug te leveren aan het hoogspanningsnet. Het gaat om uitzonderlijk grote spelers, want de meeste bedrijven hebben niet te maken met TenneT, maar met Liander, die verantwoordelijk is voor het middenspanningsnet.

De netbeheerder erkent dat batterijen in 2030 een belangrijke rol kunnen spelen in het oplossen van de netproblemen, maar dan vooral als aanvulling om op piekmomenten ter ondersteuning wind- en zonnestroom op te slaan en te leveren. Vanaf 2030 mogen elektriciteitscentrales ook geen steenkool meer verbranden.

Ook zou netcongestie, de overbelasting van het stroomnet, van tijdelijke aard zijn. Er is voldoende stroom, netwerk is er alleen nog niet op ingericht om de gevraagde hoeveelheid stroom te transporteren. TenneT verwacht dat dit probleem rond 2029 in de regio is opgelost.