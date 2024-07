Amsterdam UMC verbetert zorg endometriose: "Ik dacht dat ik een blindedarmontsteking had"

Niet meer negen maanden wachten, maar zes tot acht weken: het Amsterdam UMC heeft de wachttijd op de polikliniek voor vrouwen met endometriose kunnen terugbrengen. Twee jaar werkt het ziekenhuis nu samen met andere ziekenhuizen, om zo de zorg rondom de chronische aandoening te kunnen verbeteren. Vrouwen met endometriose wachten gemiddeld zo'n zeven jaar op een diagnose, zo vertelt gynaecoloog Velja Mijatovic. "Dat ligt vooral aan de huisarts, niet aan de vrouw zelf."

AT5

Het UMC loopt met meer dan 25 jaar ervaring met de ziekte voorop als het gaat om de zorg rondom endometriose. "En sinds twee jaar werken we intensief samen met het Flevoziekenhuis in Almere. Zo proberen we de zorg beter en efficiënter te organiseren", vertelt Mijatovic, als Hoofd Endometricosecentrum van het Amsterdamse ziekenhuis. Zo worden de complexe gevallen snel doorgestuurd naar het UMC, de minder complexe gevallen worden in het Flevoziekenhuis behandeld. Daarnaast wisselt het UMC kennis uit met andere ziekenhuizen in de regio, delen ze protocollen en doen ze onderzoek. "Met als doel dat we overal sneller kunnen diagnosticeren en behandelen."

Wat is endometriose? Endometriose is een aandoening aan de baarmoeder. Aan de binnenkant van de baarmoeder zit standaard een laagje slijmvlies. Bij endometriose zit soortgelijk weefsel ook buiten de baarmoeder. Elke maand wordt het slijmvlies dikker, zodat er eventueel een bevrucht eitje in kan nestelen. Als dat niet gebeurt, breekt het slijmvlies af en gaat een vrouw bloeden. Dat is de menstruatie. Ook de endometriose reageert op die wisselende hormonen; het slijmvlies wordt ook dikker en kan ook bloeden. Alleen kan dit slijmvlies en het bloed niet zomaar weg; het zit namelijk buiten de baarmoeder, waardoor het op andere plekken in het lichaam komt. Zo kunnen er ontstekingen en verklevingen ontstaan. Naast dat het voor heftige buikpijn kan zorgen, kunnen vrouwen hier ook onvruchtbaar van worden.

Dat is nodig, want vrouwen krijgen soms jarenlang misdiagnoses. "Gemiddeld zien mensen zes tot zeven specialisten voordat de diagnose wordt gesteld", gaat Mijatovic verder. "Gemiddeld duurt het zeven jaar tot een vrouw de diagnose krijgt." Een op de tien Monique Lamboo is één van de naar schatting half miljoen vrouwen in Nederland (in de vruchtbare leeftijd) met endometriose: dat is één op de tien vrouwen. En zij heeft nog geluk, zo zegt ze zelf. "Bij mij was het snel duidelijk wat ik had: ik was namelijk in opleiding tot medisch specialist in het ziekenhuis. Ik kreeg ineens zulke heftige buikkrampen dat ik dacht dat het een blindedarmontsteking was."

Quote "Gemiddeld ziet een vrouw zes tot zeven specialisten voordat ze een diagnose krijgt" Velja Mijatovic - gynaecoloog

Lamboo werd gelijk onderzocht. Daar bleek dat ze een grote cyste op haar eierstok had. "Ik werd doorverwezen naar de polikliniek, maar de wachttijden waren lang. In de tussentijd ben ik weer twee keer naar de eerste hulp gebracht met dezelfde klachten. Ik dacht wel: dat is toevallig. Het is elke keer tijdens mijn menstruatie." Dat veel vrouwen pas na zo lang een diagnose krijgen, heeft met het gebrek aan kennis te maken. Zowel in de maatschappij als bij de artsen. "Veel vrouwen denken dat onder andere de heftige buikkrampen erbij horen", zegt Mijatovic. "Maar het ligt vooral bij de huisarts." Lamboo: "Ik ken verhalen dat er werd gezegd tegen iemand dat het allemaal psychisch was." In de toekomst wil het UMC met nog meer ziekenhuizen samenwerken. "Zodat we in de hele regio de juiste zorg aan endometriosepatiënten kunnen bieden."