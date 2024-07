Zo gaat het Suriname Museum eruitzien: "We leven samen dus goed om meer van elkaar te weten"

In het pand aan de Zeeburgerdijk waar jarenlang vereniging Ons Suriname en The Black Archives huisden wordt op dit moment gebouwd aan het Suriname Museum. Op 29 november gaat het open. Het moet een plek worden voor iedereen die meer wil weten over de Surinaamse geschiedenis, de cultuur, de bevolking en de relatie tussen de voormalige kolonie en Amsterdam. Directeur Jan Gerards: "Ook bij Nederlanders van Surinaamse afkomst is er weinig kennis over hun geschiedenis."

Dat het Suriname Museum in Amsterdam komt is niet toevallig. In 1683 werd de stad mede-eigenaar van de kolonie Suriname en verdiende ze met de West-Indische Compagnie tot ver in de 19e eeuw grof geld aan de slavenhandel. Maar het slavernijverleden en het plantageleven is slechts een deel van wat er op de bijna 1300 vierkante meter museumvloer te zien en te doen is.

Rijkdom

Het museum van drie verdiepingen laat de enorme rijkdom aan flora en fauna van Suriname zien, en de verscheidenheid aan bevolkingsgroepen, zoals de creolen, de Javanen, Hindoestanen, Chinezen, marrons (gevluchte Afrikaanse slaven die in de oerwouden en binnenlanden in stamverband gingen leven) en de boeroes, de kolonisten, arbeiders en boeren die halverwege de negentiende eeuw naar Suriname trokken. Er komt een museumshop, een kindertentoonstellingen en ook de vernieuwde bibliotheek van The Black Archives wordt in het museum gevestigd.

Boni

Er is een levensecht beeld in de maak van Boni, de vrijheidsstrijder die vanuit Fort Boekoe een guerrillabeweging leidde en slaven bevrijdde. Er is ruimte voor de verschillende Surinaamse culturen, kunst en de bezoeker kan zich met een VR-bril in Suriname wanen. Gerards: "De derde verdieping vertelt het verhaal van Surinamers in Nederland en de grote migratie vanaf 1975. Er is te zien hoe ze zich hebben geworteld en welke bijdrage ze hebben geleverd aan de Nederlandse samenleving."