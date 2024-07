Bejaarde man loopt na woningoverval zwaar hersenletsel op en vraagt euthanasie

De 77-jarige J. Beulenkamp werd op 26 november vorig jaar zo ernstig mishandeld na een overval op hem en zijn echtgenote in een woning in Zuidoost, dat hij zwaar hersenletsel opliep. Omdat zijn lijden begin dit jaar zo uitzichtloos was, werd besloten tot euthanasie, meldt het tv-programma Opsporing Verzocht. Omdat de zaak nog steeds niet is opgelost, heeft het OM besloten een beloning van 10.000 euro uit te loven voor de tip die antwoorden geeft.

Op zondagochtend 26 november rond 08.50 uur worden Beulenkamp en zijn vrouw (op dat moment 77 en 76 jaar oud) aan de Liendenhof in Zuidoost in hun woning overvallen. Een half uur voordat de politie bij de woning aankomt, wordt er bij het echtpaar aangebeld. Op dat moment zit de vrouw beneden en denkt dat het haar buren zijn. Haar man ligt nog boven in bed te slapen. Bij het openen van de deur, dreigt de overvaller direct met een vuurwapen. Hij eist geld, krijgt dit niet en stormt vervolgens naar binnen. Daar rent hij naar boven, de slaapkamer in, en slaat meermaals met het vuurwapen op de slapende man in. Verdachte vlucht De verdachte mishandelt zowel de man als de vrouw. Het letsel van het mannelijke slachtoffer is ernstig. Zijn benen, hoofd en gezicht hebben zware verwondingen en liggen open. Met de sieraden op zak vlucht de overvaller het huis uit. Agenten zoeken die dag nog in de buurt naar de dader, maar treffen niemand aan. Wel wordt er een signalement van de overvaller vrijgegeven. Zo gaat het om een Nederlands sprekende man tussen de 20 en 30 jaar oud, met een donkere huidskleur. Hij is 1.80 lang, heeft donkere ogen en een normaal postuur. Op het moment van de overval draagt hij een bruine rugtas, waarin hij de gestolen sieraden meeneemt. Opsporing Verzocht De zoon en dochter van meneer Beulenkamp vertelden vanavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht over hun vader. "Een warm en veilig nest, een hele fijne plek waar we opgegroeid zijn", zo klinken de woorden van zijn dochter over het huis waar zij opgroeide. De zoon van meneer Beulenkamp vertelt dat zijn vader hem na de gewapende overval opbelde. "Hij vertelde dat hij zwaar was overvallen thuis." Nadat hun vader in het ziekenhuis wordt behandeld, mag hij na een paar dagen naar huis. "Ze waren in het ziekenhuis verbaasd dat hij überhaupt nog aanspreekbaar was", legt zijn zoon uit.

"Onze levensvreugde is kapot gemaakt, ik had hem tijd gegund met ons, maar ook zeker tijd met mijn kinderen, als opa" Dochter van slachtoffer

Maar dan gaat het opnieuw mis. Geëmotioneerd vertelt de zoon over de beelden die terugkomen "Hij ging wel achteruit en toen kwam het besef dat het mogelijk nog niet goed was. Zijn spraak en coördinatie was aangetast, maar ook was hij halfzijdig verlamd." "Hartverscheurend om te zien dat hij niet zich niet meer kon uiten en dingen duidelijk kon maken", voegt zijn dochter toe. "Onze levensvreugde is kapot gemaakt, ik had hem tijd gegund met ons, maar ook zeker tijd met mijn kinderen, als opa. Dat dat wordt afgenomen, dat is verschrikkelijk." Tips Een woordvoerder van de politie vertelt in het programma dat ze hopen dat de beloning, van 10.000 euro die het OM uitlooft, helpt mensen over de streep te trekken om te tippen. "We sluiten niet uit dat de dader uit de buurt kwam of de buurt goed kent. Dit omdat er geen vluchtroute is voor een auto en de straat doodloopt", aldus de woordvoerder. Om extra aandacht te vragen voor het onderzoek, werd er vandaag een sms-bericht gestuurd naar mogelijke getuigen die destijds in de buurt van de overval aanwezig waren. Bekijk hieronder de volledige aflevering van Opsporing Verzocht die ingaat op de gewapende woningoverval:

