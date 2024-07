Hoe kijken Amsterdammers naar natuur in de stad?: "Een manier om aan de drukke stad te ontkomen"

"We merken de laatste jaren dat het heel erg heet wordt op versteende plekken. Zoals Buikslotermeerplein. Dus meer natuur hier zou veel goed doen denk ik", vertelt een mevrouw in Noord.

Natuur en de stad lijken voor sommigen in eerste instantie tegenpolen. Toch is er groen in de onze stad te vinden. Parken, geveltuintjes, bermen, bloemen en in de vele dieren om ons heen. Hoe kijken Amsterdammers naar natuur in de stad? De mensen die wij spreken zijn in ieder geval positief.

Een kind die we spreken in het park, vindt de natuur in de stad belangrijk én leuk. "Als er geen natuur was, dan zouden we niet eens kunnen ademen. En er is gras om op te voetballen en bomen om in te klimmen", legt hij uit.

Een man vertelt fan te zijn van de parken in de stad. "Er moeten meer parken komen, zeker weten. En meer bloemen in de parken, want dat is heel gezond."

"Als ik een paar dagen achter elkaar niet buiten ben geweest, dan ben ik veel verdrietiger en zit ik minder goed in mijn vel", zegt een jonge Amsterdammer. "Het is fijn om in de natuur te zijn."