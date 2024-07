Bredere stoepen en meer groen: plan moet Linnaeusstraat veiliger maken

Vanaf begin volgend jaar zullen de werkzaamheden voor het onderhoud vanaf het kruispunt Linnauesstraat/Wijttenbachtstraat tot en met het kruispunt bij de Hogeweg plaatsvinden.

Afgelopen januari hebben bewoners advies gegeven over verbeterpunten van de straten. "Dit advies is zoveel mogelijk meegenomen", laat woordvoerder van het stadsdeel Melanie Semil weten. Om de veiligheid en toegankelijkheid te vergroten, worden alle ov-haltes geschikt gemaakt voor mensen met een fysieke of visuele beperking. Ook zullen de kruispunten overzichtelijker worden ingedeeld.

Groener en veiliger



Stadsdeelbestuurder Zeeger Ernstig benadrukt dat de Linnauesstraat een van de hoofdverbindingswegen aan de oostzijde van Amsterdam is. "Daarom is het belangrijk dat bewoners, ondernemers en weggebruikers tevreden zijn met de veranderingen. Hoewel onderhoud meestal zonder officiële inspraak verloopt, hebben we in dit geval besloten om de buurt bij de plannen te betrekken en om advies te vragen", aldus Ernstig.