Schietpartij bij Huigenbos na 'verkeerstwist'

Aan het Huigenbos in Zuidoost heeft rond 19.00 uur een schietpartij plaatsgevonden. Bestuurders van twee auto's raakten in 'een twist'. "De auto's hebben elkaar geraakt en kort daarna is er geschoten. Het is nog onduidelijk wat er gebeurd is. We zijn op zoek naar het slachtoffer en ook is er geen verdachte aangehouden", vertelt een woordvoerder van de politie aan AT5.

Vanuit een auto werd er deze avond op een andere auto geschoten. Het is onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij en wie de inzittenden waren. Wel is een kogelgat te zien in de auto dat het doelwit was.

"Het is zeker dat er geschoten is, het is alleen nog onduidelijk of het gaat om een gaspistool of een ander vuurwapen", aldus de woordvoerder. Op dit moment onderzoekt de politie of er kogelinslagen zijn.

Twist

Duidelijk is dat er voorafgaand aan de schietpartij een twist tussen de bestuurders is geweest. "Of er van tevoren al iets aan de hand was of dat het gaat om een verkeerstwist, dat is niet bekend", laat de woordvoerder weten.

De politie vraagt om bewoners in de omgeving alert te zijn. "Zien jullie iemand lopen in de buurt die gewond is of hulp nodig heeft, laat het ons dan weten. Wij zijn nog op zoek naar een mogelijk slachtoffer en ook naar verdachte(n)."