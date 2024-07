Uitbundig feest op Plein '40-'45 na winst Turkije: veel getoeter, vuurwerk en vlaggen

Na de winst van het Turkse voetbalelftal tegen Oostenrijk is er door de fans op verschillende plekken in de stad flink feest gevierd. Zo waren er op Plein '40-'45 veel vlaggen te zien en toeterende auto's te horen. Turkije won met 1-2 van Oostenrijk en plaatste zich daarmee voor de kwartfinale tegen Nederland.

Veel fans van het Turkse nationale elftal hadden zich verzameld op Plein '40-'45. Ook op de wegen rondom het plein was het druk met toeterende auto's, behangen met vlaggen. De politie was aanwezig om het verkeer zo veel mogelijk in goede banen te leiden.

Het getoeter, maar ook brullende motoren en vuurwerk, zorgden op verschillende plekken voor overlast, zo laten buurtbewoners uit Nieuw-West aan AT5 weten.

Spanning tot het eind

Turkije kwam al binnen een minuut op voorsprong en scoorde in de tweede helft nog een keer. Met 2-0 leek de wedstrijd tegen Oostenrijk zo goed al gespeeld. Maar de ploeg kwam terug tot 2-1 en de Oostenrijkers bleven zoeken naar de gelijkmaker. Die kwam er niet en dus gingen na 90 minuten en extra tijd de vlaggen uit in Nieuw-West.