Binnen 6 uur met de trein, maar toch met het vliegtuig: ambtenaren vlogen naar Brussel, Londen en Berlijn

In 2022 maakte Amsterdamse gemeenteambtenaren in totaal 192 vliegreizen. Een jaar later waren dat er zelfs 270. Daar zaten ook vliegreizen tussen Brussel (1), Londen (4) en Berlijn (8) tussen. Steden die met de trein allemaal binnen zes uur te bereiken zijn. Van en naar Barcelona werd in twee jaar tijd 50 keer gevlogen.

Vakblad Binnenlands Bestuur diende bij de tien grootste Nederlandse gemeenten een Woo-verzoek in om erachter te komen hoe vaak ambtenaren voor hun werk het vliegtuig pakken. Daaruit blijkt dat Amsterdamse ambtenaren veel meer vliegreizen maken dan hun collega's in andere gemeenten.

Daarbij moet wel aangetekend worden dat Rotterdam, Utrecht en Tilburg geen gegevens aanleverden. Drie van de tien gemeenten zijn dus niet in het onderzoek meegenomen.

Van de zeven gemeenten die overblijven, vlogen Amsterdamse ambtenaren verreweg het met meest. Het aantal vliegreizen ligt zelfs hoger dan de zes andere gemeenten bij elkaar, waarbij er dus wel onthouden moet worden dat vliegreizen van ambtenaren uit Rotterdam, Utrecht en Tilburg niet meegeteld zijn.