Bingedrinken helemaal terug, maar Amsterdamse scholieren drinken minder dan rest van het land

Uit cijfers van onderzoek van de GGD en het RIVM blijkt dat het zogenaamde bingedrinken - het nuttigen van vijf drankjes of meer bij één gelegenheid - onder scholieren weer terug is op het niveau van voor corona. Opvallend is dat Amsterdam met 10,5 procent achterblijft op de landelijke gemiddelde van 18,2 procent, dat ongeveer net zoveel was als in 2019.

Het onderzoek komt voort uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023, dat inzicht geeft in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. In de in totaal 25 GGD's in Nederland, werden eind 2023 vragenlijsten afgenomen onder tweede- en vierde- klassers van het voortgezet onderwijs. In totaal beantwoordden 188.000 scholieren de vragenlijst.

Bingedrinken

Hierbij werd gekeken naar het percentage jongeren dat per gemeente in de afgelopen vier weken vijf of meer drankjes met alcohol bij één gelegenheid dronk. Daarbij lopen de percentages per GGD-regio flink uiteen: van 7,7 tot 50,6 procent. GGD-regio Amsterdam valt daarbij in de laagste categorie (10,5 - 14,9 procent) met 10,5 procent.

Twente (28,7 procent) en Friesland (25,6 procent) schieten flink boven de andere GGD-regio's uit en vallen in de hoogste categorie van het bingedrinken (24,8 - 28,8 procent). Van de jongeren, gemonitord door de GGD-regio's, is 25,4 procent ooit dronken of aangeschoten geweest.