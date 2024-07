Leerlingen IVKO voeren actie tegen plannen kabinet: "Cultuur wordt nu alleen voor de elite"

Leerlingen van het IVKO - de middelbare school met kunstzinnig karakter - hebben vandaag een protestactie op hun eigen school georganiseerd. Met muziek, toespraken en spandoeken willen ze hun punt aan de nieuwe coalitie overbrengen: verhoog de btw op kunst en cultuur niet. Ook zijn ze een petitie gestart. "We willen niet dat kunst en cultuur alleen voor de rijken wordt."

Het is precies 13.00 uur en de zes scholieren van het IVKO schreeuwen door de intercom: "IVKO naar beneden, nu!" Een paar seconden later stormen de leerlingen, onder muziek van een IVKO-band, de trap af.

"De toegankelijkheid van kunst en cultuur is belangrijk voor je creatieve ontwikkeling"

Twee van de initiatiefnemers zijn Robin en Pepper. "We hadden het samen over plannen van het kabinet, die doen natuurlijk sowieso pijn, maar deze btw-verhoging raakt ons echt", zegt Pepper. Toen tijdens een les maatschappijleer de vraag werd gesteld: 'hoe zou je iets kunnen betekenen voor de maatschappij?', kwamen de vriendinnen op het idee.

Het nieuwe kabinet wil de btw-verhoging vanaf 2026 invoeren op kunstzinnige en culturele goederen. Dat zal onder andere effect hebben op de prijzen van boeken en kaartjes voor musea, theatervoorstellingen of concerten. "Het is belangrijk dat kunst voor iedereen toegankelijk blijft", zegt Robin. Pepper vult haar vriendin aan: "Het is belangrijk voor je creatieve ontwikkeling."