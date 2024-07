Gemeente zet reacties op X uit vanwege 'haatdragende uitingen'

We reageren niet meer op X vanwege de vele haatdragende uitingen op dit platform. De reactiemogelijkheid gaat uit. We blijven wel informatie plaatsen op X. Je kunt nog steeds reageren en meldingen doen via de telefoon, https://t.co/CgjIoPMpLs en onze andere social mediakanalen. pic.twitter.com/pIv7nsE3dt