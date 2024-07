Sprinter tussen Amsterdam en Almere rijdt voortaan bijna de hele dag

Vanaf dinsdag 2 juli rijdt de Sprinter van NS tussen Amsterdam Centraal en Almere Centrum ook weer in de daluren. Hij reed daar nu alleen van 06.00 tot 10.00 uur 's ochtends en van 15.00 uur tot 19.00 uur. Nu zal dat ook in de uren daartussen zijn en tot 20.00 uur.

Vanaf 2 september zal deze Sprinter ook weer rijden tot aan station Almere Oostvaarders. Voorheen was dat alleen in de drukke ochtend- en avonduren, van maandag tot en met donderdag. Met de wijziging loopt de NS al vooruit op hun dienstregeling in 2025.