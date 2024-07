Statushouders en reguliere woningzoekenden wonen nu samen in één gebouw

Na een grondige verbouwing is een voormalig kantoorpand aan de Louis Armstrongweg getransformeerd naar een appartementencomplex van 86 woningen. Voor het eerst worden in Almere op grote schaal statushouders en reguliere woningzoekenden onder één dak gehuisvest.

In het complex zijn medewerkers van woningcorporatie De Alliantie aanwezig. Ook is een speciaal kantoor ingericht waar gemeente Almere, Vluchtelingenwerk en netwerkorganisaties regelmatig aanwezig zijn. Het doel is dat nieuwe bewoners gemakkelijk hun weg kunnen vinden en om ondersteuning kunnen vragen als dat nodig is.