Vluchtelingen in hun kracht op foto, film Gilgamesj in première en zand scheppen als kunst

Tot en met aanstaande maandag 8 juli kun je naar de tentoonstelling ‘Strength Away From Home’ op het Mercatorplein. De expo, met portretten van fotograaf Coco Olakunle, toont vluchtelingen in hun eigen kracht. Verder stralen in Cinema de Vlugt in Nieuw-West scholieren in hun eigen film Gilgamesj. Tot slot zien we in deze aflevering hoe kunstenaar Victor zand schept in de performance art voorstelling Sisyphe.

AT5

Strength Away From Home In de tentoonstelling Strength Away From Home laat fotograaf Coco Olakunle een andere kant van realiteit zien in vluchtelingenkampen, waar er vaak beelden te zien zijn met veel ellende. Er is volgens Coco ook een andere kant: ''Er zit ook een kant met trots aan, en dat wil ik graag laten zien''. De tentoonstelling is ontstaan in een samenwerking tussen Klabu en Foam. Klabu zet zich in om sportclubs te openen in vluchtelingenkampen. Fotograaf Coco Olakunle reist mee met Klabu en maakt foto's.

Quote ''Ik hoop dat andere scholen dit ook kunnen doen, dat kinderen vrijheid hebben om iets te doen wat ze leuk vinden'' Jan, hoofdrolspeler Gilgamesj

Gilgamesj Leerlingen van Praktijkcollege Het Plein werkten samen met hun docenten vier jaar lang aan hun eigen film, Gilgamesj. Een sciencefictionfilm waarvoor ze leerden acteren, kostuums maken, koken en filmen. Het verhaal over koning Gilgamesj is een eeuwenoud verhaal met waarden die nog steeds relevant zijn, zoals vriendschap en afscheid nemen. De leerlingen gaven aan dit verhaal hun eigen nieuwe draai. Gisteren ging de film in première. Wij spraken met de hoofdrolspeler en regisseur, die maar wat trots waren.

Sisyphe Tijdens het Holland Festival schept Victor Pilon twaalf dagen lang elke dag zand van de ene hoop naar de andere hoop in Transformatorhuis in Westerpark. De voorstelling Sisyphe is gebaseerd op Mythe van Sisyphus, die als straf een steen de berg op moet rollen en die vervolgens weer kapot valt. Het zand staat symbool voor de vergruisde steen én het zand is een metafoor voor de last die men moet dragen in het proberen te begrijpen van het bestaan.