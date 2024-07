Westergasterras als enige in stad vergunning voor uitzenden EK-kwartfinale op megascherm

Het Westergasterras heeft van de gemeente een vergunning gekregen om de EK-kwartfinale tegen Turkije aankomende zaterdag op een megascherm uit te zenden. Daarmee zijn zij de enige in de stad, want de aanvraag voor evenementen van meer dan 250 bezoekers in de openbare ruimte, vroegen zij als enige op tijd aan; namelijk voor afgelopen 26 april.

Het Westergasterras laat op hun website weten dat de eerste vier wedstrijden 'nog klein' uitgezonden werden, op een buitenscherm van 15 vierkante meter op het eigen terras. "Maar vanaf de kwartfinale mogen wij van de gemeente het hele Klönneplein pakken!", valt er te lezen.

Net zoals in 2010 en 2014 zendt het terras de wedstrijd op een twee keer zo groot scherm als de afgelopen wedstrijden uit van 30 vierkante meter.

Regels

De gemeente heeft eerder al regels opgesteld voor tv-schermen voor publiek tijdens het Europees kampioenschap voetbal. Zo mogen tv-schermen alleen vanaf de kwartfinale in de openbare ruimte worden geplaatst. Het houden van een 'public viewing' wordt gezien als evenement en daar moet dan ook tijdig een vergunning voor worden aangevraagd. Dat moest dus voor 26 april.

Daarnaast gelden er nog aanvullende regels. Zo moet het gaan om een gratis toegang, is er een beperkt voorprogramma van maximaal één uur voordat de wedstrijd begint, moet er voldoende drinkwater zijn en moet het evenement voldoen aan alle eisen van een evenementenvergunning.

Daarnaast mogen de tv-schermen maximaal één uur voor het begin van de wedstrijd aan en moeten deze binnen een half uur na afloop van de wedstrijd weer uit zijn.

Plein '40-'45

Aanstaande zaterdag spelen Turkije en Nederland om 21.00 uur in de kwartfinale tegen elkaar in Berlijn. Als het aan Denk-raadslid Süleyman Koyuncu ligt worden op Plein '40-'45 grote schermen gezet om Nederlandse en Turkse fans samen te laten kijken. Maar dat zal dus niet gaan; daar had dan al eerder een vergunning voor moeten worden aangevraagd.

Veel fans van het Turkse nationale elftal verzamelden zich gisterenavond laat op Plein '40-'45 na de winst van Turkije. Ook op de wegen rondom het plein was het druk met toeterende auto's, behangen met vlaggen. De politie was aanwezig om het verkeer zo veel mogelijk in goede banen te leiden.