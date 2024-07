Zuid nl Vuilnis al ruim een week niet opgehaald in De Pijp: "Er lopen ratten zo groot als katten"

Al ruim een week hebben ondernemers en bewoners in De Pijp behoorlijk last van een heuse 'afvalberg' op de hoek bij het Sarphatipark. Kliko's die op straat zijn gezet zijn niet opgehaald, en de troep wordt er dagelijks groter. De buurt was er behoorlijk klaar mee en na verschillende meldingen bij de gemeente komt het stadsdeel nu met een plan om het afvalprobleem aan te pakken.

Bewoners zeggen al meer dan een jaar last te hebben van wat ze allemaal steevast de 'afvalhoek' noemen, maar zoals afgelopen week hebben ze het nog niet meegemaakt. "Iedereen maakt meldingen, maar er gebeurt gewoon niets", vertelt een ondernemer die recht op de rommel uitkijkt. "Het is schaamteloos en zo'n slecht visitekaartje voor de stad", zegt een andere ondernemer. Er zijn wel een paar spekkopers in dit verhaal. "Er lopen ratten zo groot als katten, echt waar. En veel vogels maken de zakken kapot", aldus een ondernemer. Ondanks dat ondernemers en bewoners meerdere keren aan de bel hebben getrokken bij Renewi, het afvalbedrijf dat kliko's ophaalt op de hoek. Zegt het bedrijf dat er geen klachten zijn binnengekomen. Bewoners zeggen op hun beurt weer dat ze het bedrijf meerdere keren hebben gebeld.

Maatregelen Ook belde ondernemers en bewoners meermaals de gemeente, maar er kwam geen verandering. Bart Vink van stadsdeel Zuid baalt van de situatie. "Het is echt ontzettend vervelend dat elke keer die zooi hier ligt", aldus Vink als hij aankomt bij de 'afvalhoek'. Hij kondigt dan ook meteen maatregelen aan. Eerst mochten ondernemers hun kliko's op elk moment van de dag buiten zetten. Maar daar komt verandering in. "Wij willen dat er alleen nog maar dat kliko's in de ochtend buiten mogen staan", vertelt hij. Dat betekent dat ondernemers de kliko's van 07.00 uur in de ochtend tot 12.00 uur buiten mogen zetten. Daarmee hoopt de gemeente de problemen rondom de 'afvalhoek' tegen te gaan. De gemeente wil de maatregel vanaf 1 januari 2025 laten ingaan. Ondernemers in de buurt krijgen deze maand een brief in de bus.

Reactie Renewi: "Er staan op de hoek van het Sarphatipark kliko’s van verschillende dienstverleners. We begrijpen dat de buurt overlast ervaart en vinden dit vervelend. Renewi ledigt alleen de kliko’s van klanten van Renewi. De gemeente is verantwoordelijkheid voor de orde en netheid van openbare ruimte en kan daarop handhaven. Tot op heden zijn er bij Renewi geen klachten bekend over de situatie. Maar we zullen in ieder geval in gesprek gaan met onze klanten hierover. "